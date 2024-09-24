Зеленський і Шольц говорили без перекладачів за зачиненими дверима – речник

Зустріч Володимира Зеленського й канцлера Німеччини Олафа Шольца на полях Генеральної асамблеї ООН напередодні, 23 вересня, відбувалась у форматі тет-а-тет.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

Никифоров розповідав про двосторонні зустрічі українського президента в ООН і зокрема згадав учорашні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Щоправда, лідери вирішили провести її у форматі повного тет-а-тет, навіть без перекладачів, абсолютно за зачиненими дверима", – підкреслив він.

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"Відповідно, обрали такий формат, і нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна", – додав речник Зеленського.

Сам президент у короткому повідомленні після зустрічі з Шольцом заявив, що говорив про те, "як зробити справедливий мир ближчим" та "зберігати єдність", а також про підготовку другого Саміту миру.

Президент Зеленський напередодні прибув до США, де він має намір представити "план перемоги" президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.