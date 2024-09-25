Зеленский обсудил с президентом Финляндии совместное производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Финляндии Александром Стуббом, стороны обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины и международное сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

На встрече "обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере", сообщили в ОП.

Зеленский отметил, что Украине необходимы средства ПВО, в частности ПЗРК. Также он ознакомил президента Финляндии с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Реклама:

"Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России", – говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили, какие именно международные усилия нужны, чтобы достичь долговременного и справедливого мира для Украины, а также роль Глобального Юга в этом процессе.

Как сообщалось, финский президент Александр Стубб считает, что западные государства включая США должны снять ограничения на дальнобойные удары по территории России.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться относительно помощи стране в борьбе и позволить использование предоставленного оружия для ударов по России.