Польському ексміністру загрожує до 3 років в’язниці за твіт, що спричинив його відставку

Колишньому міністру охорони здоров’я Польщі Адаму Недзельському офіційно висунули звинувачення у розкритті чутливої інформації, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружна прокуратура Варшави оголосила Недзельському звинувачення у перевищенні повноважень у зв’язку з розкриттям чутливої інформації, до якої він мав доступ.

Предметом розслідування був допис у соцмережі X (Twitter) від 4 серпня 2023 року, в якому Недзельський критикував ефір у ЗМІ про проблеми з призначенням знеболювальних та скористався для своїх аргументів доступом до медичної системи і даними про рецепти для конкретного пацієнта.

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"Лікар Пйотр Пісула з міської лікарні Познані вчора заявив в ефірі Fakty TVN, що жодному пацієнту не можна було виписати такий рецепт. Ми перевірили. Лікар виписав собі рецепт на препарат, що належить до психотропних та знеболювальних", – написав тоді Недзельський.

Його допис спричинив шквал критики від громадськості та медиків, невдовзі міністру довелося піти у відставку.

За такими звинуваченнями загрожує до 3 років позбавлення волі.

Адам Недзельський перебував на посаді майже 3 роки, на час його врядування припала пандемія коронавірусу.