Польскому экс-министру грозит до трех лет тюрьмы

Бывшему министру здравоохранения Польши Адаму Недзельскому официально предъявили обвинения в раскрытии чувствительной информации, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружная прокуратура Варшавы предъявила Недзельскому обвинения в превышении полномочий в связи с раскрытием чувствительной информации, к которой он имел доступ.

Предметом расследования было сообщение в соцсети X (Twitter) от 4 августа 2023 года, в котором Недзельский критиковал эфир в СМИ о проблемах с назначением обезболивающих, и воспользовался для своих аргументов доступом к медицинской системе и данными о рецептах для конкретного пациента.

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"Врач Петр Писула из городской больницы Познани вчера заявил в эфире Fakty TVN, что ни одному пациенту нельзя было выписать такой рецепт. Мы проверили. Врач выписал себе рецепт на препарат, относящийся к психотропным и обезболивающим", – написал тогда Недзельский.

Его сообщение вызвало шквал критики от общественности и медиков, вскоре министру пришлось уйти в отставку.

По таким обвинениям грозит до трех лет лишения свободы.

Адам Недзельский находился в должности почти три года, на время его правления пришлась пандемия коронавируса.