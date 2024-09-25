Польскому экс-министру грозит до трех лет тюрьмы
Бывшему министру здравоохранения Польши Адаму Недзельскому официально предъявили обвинения в раскрытии чувствительной информации, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Окружная прокуратура Варшавы предъявила Недзельскому обвинения в превышении полномочий в связи с раскрытием чувствительной информации, к которой он имел доступ.
Предметом расследования было сообщение в соцсети X (Twitter) от 4 августа 2023 года, в котором Недзельский критиковал эфир в СМИ о проблемах с назначением обезболивающих, и воспользовался для своих аргументов доступом к медицинской системе и данными о рецептах для конкретного пациента.
"Врач Петр Писула из городской больницы Познани вчера заявил в эфире Fakty TVN, что ни одному пациенту нельзя было выписать такой рецепт. Мы проверили. Врач выписал себе рецепт на препарат, относящийся к психотропным и обезболивающим", – написал тогда Недзельский.
Его сообщение вызвало шквал критики от общественности и медиков, вскоре министру пришлось уйти в отставку.
По таким обвинениям грозит до трех лет лишения свободы.
Адам Недзельский находился в должности почти три года, на время его правления пришлась пандемия коронавируса.