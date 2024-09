Активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці

У п'ятницю двох британських кліматичних активісток засудили за те, що два роки тому вони облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники", ледь не знищивши один з найбільших шедеврів у лондонській Національній галереї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

23-річну Фібі Пламмер засудили до двох років ув'язнення, а 22-річну Анну Голланд відправили до в'язниці на 20 місяців.

У жовтні 2022 року вони перекинули дві банки томатного супу на картину, а потім стали перед нею на коліна і приклеїли руки до стіни.

Реклама:

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU