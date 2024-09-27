Активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці

У п'ятницю двох британських кліматичних активісток засудили за те, що два роки тому вони облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники", ледь не знищивши один з найбільших шедеврів у лондонській Національній галереї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

23-річну Фібі Пламмер засудили до двох років ув'язнення, а 22-річну Анну Голланд відправили до в'язниці на 20 місяців.

У жовтні 2022 року вони перекинули дві банки томатного супу на картину, а потім стали перед нею на коліна і приклеїли руки до стіни.

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Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU – Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

У липні суд присяжних визнав їх винними у злочинному пошкодженні картини.

Під час нападу обидві жінки були одягнені у футболки на підтримку Just Stop Oil – екологічної групи, яка закликає британський уряд зупинити нові нафтогазові проєкти.

Шедевр Ван Гога 1888 року, написаний в Арлі на півдні Франції, не постраждав під час нападу 2022 року, оскільки був вкритий захисним склом.

Однак, золотиста рама картини була пошкоджена, збитки сягнули 10 тисяч фунтів стерлінгів. Співробітники музею побоювалися, що суп міг просочитися крізь неї і завдати картині незмірної шкоди.

Виносячи вирок двом активісткам у п'ятницю, суддя Крістофер Хехір сказав, що твір мистецтва міг бути "серйозно пошкоджений або навіть знищений".

"Ви, очевидно, думаєте, що ваші переконання дають вам право скоювати злочини, коли вам заманеться. Але це не так", – заявив суддя.

Пламмер, яка представляла себе сама і визнала свою провину, заявила на слуханні, що "з посмішкою" прийме будь-який вирок, який їй винесуть.

"Сьогодні виноситься вирок не лише мені чи моїм співвідповідачам, але й основам самої демократії", – сказала вона.

Через п'ять днів після винесення обвинувального вироку в липні Пламмер була заарештована за розпилення фарби на табло вильоту в аеропорту Хітроу.