Дівчатам, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, загрожує ув’язнення

22-річних активісток руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") Фібі Пламмер і Анну Голланд, які у жовтні 2022 року вилили суп на картину Вінсента Ван Гога "Соняшники", суд визнав винними у кримінальному злочині.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Суддя лондонського району Саутерк Крістофер Хехір сказав Пламмер і Голланд, щоб вони були "готові в практичному та емоційному плані піти до в'язниці" 27 вересня, коли їм винесуть вирок.

Він додав, що пара "була на відстані захисного скла від знищення одного з найцінніших творів мистецтва у світі".

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На тому ж засіданні Хехір відпустив активісток Just Stop Oil до оголошення вироку під заставу, але за умови, що вони не повинні мати при собі клей, фарбу або будь-яку клейку речовину під час перебування в громадських місцях, а також не повинні відвідувати будь-які галереї або музеї.

Нагадаємо, інцидент стався в Національній галереї Лондона в жовтні 2022 року, коли Пламмер і Голланд вилили дві банки томатного супу на "Соняшники" Ван Гога, а потім приклеїли свої руки до стіни під нею.

Галерея заявили, що в результаті отримала пошкодження золотиста рама картини, а саме полотно було під захисним склом і не постраждало.

Минулого тижня той самий суддя Хехір засудив п'ятьох активістів Just Stop Oil до чотирьох-п'яти років в'язниці через блокування автомагістралі в Лондоні.