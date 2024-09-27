Активисток, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюрьме

В пятницу двух британских климатических активисток осудили за то, что два года назад они облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", едва не уничтожив один из крупнейших шедевров в лондонской Национальной галерее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

23-летнюю Фиби Пламмер приговорили к двум годам заключения, а 22-летнюю Анну Холланд отправили в тюрьму на 20 месяцев.

В октябре 2022 года они опрокинули две банки томатного супа на картину, а затем стали перед ней на колени и приклеили руки к стене.

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Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU – Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

В июле суд присяжных признал их виновными в преступном повреждении картины.

Во время нападения обе женщины были одеты в футболки в поддержку Just Stop Oil – экологической группы, которая призывает британское правительство остановить новые нефтегазовые проекты.

Шедевр Ван Гога 1888 года, написанный в Арле на юге Франции, не пострадал во время нападения 2022 года, поскольку был покрыт защитным стеклом.

Однако, золотистая рама картины была повреждена, ущерб достиг 10 тысяч фунтов стерлингов. Сотрудники музея опасались, что суп мог просочиться сквозь нее и нанести картине неизмеримый вред.

Вынося приговор двум активисткам в пятницу, судья Кристофер Хехир сказал, что произведение искусства могло быть "серьезно повреждено или даже уничтожено".

"Вы, очевидно, думаете, что ваши убеждения дают вам право совершать преступления, когда вам заблагорассудится. Но это не так", – заявил судья.

Пламмер, которая представляла себя сама и признала свою вину, заявила на слушании, что "с улыбкой" примет любой приговор, который ей вынесут.

"Сегодня выносится приговор не только мне или моим соответчикам, но и основам самой демократии", – сказала она.

Через пять дней после вынесения обвинительного приговора в июле Пламмер была арестована за распыление краски на табло вылета в аэропорту Хитроу.