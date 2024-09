Активисток, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюрьме

В пятницу двух британских климатических активисток осудили за то, что два года назад они облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", едва не уничтожив один из крупнейших шедевров в лондонской Национальной галерее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

23-летнюю Фиби Пламмер приговорили к двум годам заключения, а 22-летнюю Анну Холланд отправили в тюрьму на 20 месяцев.

В октябре 2022 года они опрокинули две банки томатного супа на картину, а затем стали перед ней на колени и приклеили руки к стене.

Реклама:

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU