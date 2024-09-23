США збільшують присутність на Близькому Сході на тлі нового загострення

Пентагон у понеділок, 23 вересня, оголосив, що Сполучені Штати відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Речник Міноборони США Пет Райдер, який оголосив про збільшення американської присутності на Близькому Сході, не розкрив жодних подробиць щодо кількості додаткових сил і завдань, які вони будуть виконувати.

Це відбувається після обмінів обстрілами між Ізраїлем і "Хезболлою", а також у той час, коли ізраїльські сили готуються до подальших операцій на півдні Лівану.

Реклама:

Наразі на Близькому Сході, за офіційними даними, перебувають близько 40 тисяч американських військовослужбовців, хоча, за інформацією ЗМІ, це число може сягати 50 тисяч.

Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".

У Білому домі очікують подальшої ескалації бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою", що потенційно може призвести до повномасштабної війни між ними.