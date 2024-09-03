Лише 30% українців в Австрії мають роботу

Серед громадян України, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%.

Про це свідчить дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії (AMS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", – заявив генеральний директор служби Йоганнес Копф.

Статистичне управління Австрії зазначає, що на початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тис. громадян України, дві третини з яких – жінки. Майже половина (45%) з них мешкали у столиці, Відні.

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За останніми даними, 6 016 осіб з України зі статусом переміщеної особи зареєстровані у Службі зайнятості, а 21 184 мали офіційне працевлаштування.

Згідно з дослідженням, громадяни України переважно зайняті або частково зайняті у секторі розміщення та харчування, а також у торгівлі, понад третина з них – у Відні.

Раніше повідомляли, що у межах програми прискореної інтеграції українців у ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль закликав роботодавцям брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

А низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).