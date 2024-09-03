Только 30% украинцев в Австрии имеют работу

Среди граждан Украины, проживающих в Австрии, трудоустроенными являются лишь 30%.

Об этом свидетельствует данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости Австрии (AMS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть довольны уровнем занятости лишь около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу", – заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.

Статистическое управление Австрии отмечает, что на начало 2024 года в стране было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины, две трети из которых – женщины. Почти половина (45%) из них жили в столице, Вене.

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По последним данным, 6 016 человек из Украины со статусом перемещенного лица зарегистрированы в Службе занятости, а 21 184 имели официальное трудоустройство.

Согласно исследованию, граждане Украины преимущественно заняты или частично заняты в секторе размещения и питания, а также в торговле, более трети из них – в Вене.

Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев в рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.

Федеральный министр труда Германии Губертус Хайль призвал работодателей брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

А ряд политиков в Германии призвал отменить стандартное пособие по безработице для украинских беженцев в стране – так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).