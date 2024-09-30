Опросы: Рейтинг Харрис и Трамп сравнялся в ключевых штатах

В так называемых шатких штатах США, где результаты голосования на президентских выборах заранее не определены, рейтинг основных кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа отличается в пределах статистической погрешности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Согласно последнему опросу The New York Times и Сиенского колледжа, рейтинг Трамп и Харрис практически одинаков в Мичигане: демократка набирает 48%, а республиканец – 47% голосов избирателей.

В Висконсине Харрис опережает Трампа с результатом 49% против 47%, а в Огайо, наоборот, Трамп отрывается от Харрис с результатом 50% против 44%.

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Два опроса Fox News среди потенциальных избирателей в Пенсильвании и Северной Каролине, опубликованные в пятницу, демонстрируют похожую картину: в первом кандидаты получили по 49% голосов, а во втором Трамп опережает Харрис с небольшим отрывом – 50% к 49%.

В то же время опрос Bloomberg/Morning Consult на прошлой неделе показал, что вице-президент Харрис несколько опережает Трампа в шести "шатких штатах", от которых больше всего зависит исход выборов.

По данным СМИ, демократы в Сенате обеспокоены тем, что количество голосов за Трампа в опросах занижено, и говорят, что незначительное преимущество вице-президента Харрис в ключевых штатах, особенно в Пенсильвании, вызывает серьезное беспокойство.

Президентские выборы в США состоятся 4 ноября.