Экс-премьер Британии Джонсон раскрыл диагноз покойной королевы

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed ("Раскованный") утверждает, что покойная королева Елизавета II в последние годы жизни болела раком костей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico, цитируя отрывок мемуаров в своем распоряжении.

Бывший британский премьер утверждает, будто на момент отставки в сентябре 2022 года "в течение года или более знал", что у Елизаветы II "была форма рака костей".

Это первый случай, когда высокопоставленный британский политик озвучил возможную причину смерти королевы. Такое откровение, отмечает Politico, крайне необычно для Британии, где здоровье монархов держат в секрете.

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В мемуарах Джонсон также поделился воспоминаниями о последних встречах с Елизаветой II, когда она, как он пишет, "выглядела более бледной и была более сгорбленной, а на ее руках и запястьях были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций".

На настроение монарха, отмечает экс-премьер Британии, "совсем не влияла болезнь, и время от времени в нашем разговоре она все еще озаряла нас белоснежной улыбкой в ее внезапной, поднимающей настроение красоте".

Также Джонсон утверждает, будто Елизавета II уже летом знала о своей грядущей смерти, но "была полна решимости держаться и выполнить свой последний долг" – передать власть следующему премьеру Британии.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Свидетельство о ее смерти показало, что королева умерла "от старости".

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