Десятки політиків найбільшої опозиційної сили Німеччини – проти альянсу з "рукою Кремля" BSW

У найбільшій опозиційній партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) зростає опір проти можливої коаліції з ультралівим "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) після земельних виборів у Тюрингії та Саксонії зростає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Сара Вагенкнехт суперечить всьому, за що виступали союзні партії (йдеться про ХДС і її союзну партію в Баварії ХСС. – Ред.) з моменту заснування Федеративної Республіки Німеччина: чіткі зв'язки із Заходом, об'єднана Європа і членство в НАТО як найбільший мирний проєкт в історії", – заявив християнський демократ з Північного Рейну-Вестфалії Франк Сарфельд в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Як і "Альтернатива для Німеччини", BSW також звертається до авторитарних систем. З такими угрупованнями не повинно бути ніякої співпраці", – додав він.

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Сарфельд виступає від імені групи з близько 40 членів ХДС, які вимагають ухвалення резолюції про несумісність з BSW на наступній федеральній партійній конференції. Досі резолюція про несумісність забороняла ХДС співпрацювати лише з "Альтернативою для Німеччини" та лівими.

До цієї групи депутатів від ХДС також увійшли експерт з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер та експерт з питань соціальної політики Денніс Радтке – депутати Бундестагу.

Радтке сказав: "ХДС прямує до прірви, якщо ми дозволимо Сарі Вагенкнехт використовувати себе". Кізеветтер зробив схожу заяву: "BSW хоче підірвати демократичний центр, включаючи ХДС як народну партію, і підірвати наші основні цінності, тому співпраця повинна бути виключена".

За його словами, BSW діє "як витягнута рука Кремля".

Варто зазначити, що ХДС розчистила шлях для коаліційних переговорів з лівим популістським альянсом BSW і лівоцентристською СДПН у федеральній землі Тюрингія.

А прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

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