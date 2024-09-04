В крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) растет сопротивление против возможной коалиции с ультралевым "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) после земельных выборов в Тюрингии и Саксонии растет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Сара Вагенкнехт противоречит всему, за что выступали союзные партии (речь идет о ХДС и ее союзной партии в Баварии ХСС. – Ред.) с момента основания Федеративной Республики Германия: четкие связи с Западом, объединенная Европа и членство в НАТО как крупнейший мирный проект в истории", – заявил христианский демократ из Северного Рейна-Вестфалии Франк Сарфельд в интервью Tagesspiegel.

"Как и "Альтернатива для Германии", BSW также обращается к авторитарным системам. С такими группировками не должно быть никакого сотрудничества", – добавил он.

Реклама:

Сарфельд выступает от имени группы из около 40 членов ХДС, которые требуют принятия резолюции о несовместимости с BSW на следующей федеральной партийной конференции. До сих пор резолюция о несовместимости запрещала ХДС сотрудничать только с "Альтернативой для Германии" и левыми.

В эту группу депутатов от ХДС также вошли эксперт по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер и эксперт по вопросам социальной политики Деннис Радтке – депутаты Бундестага.

Радтке сказал: "ХДС направляется к пропасти, если мы позволим Саре Вагенкнехт использовать себя". Кизеветтер сделал похожее заявление: "BSW хочет подорвать демократический центр, включая ХДС как народную партию, и подорвать наши основные ценности, поэтому сотрудничество должно быть исключено".

По его словам, BSW действует "как вытянутая рука Кремля".

Стоит отметить, что ХДС расчистила путь для коалиционных переговоров с левым популистским альянсом BSW и левоцентристской СДПГ в федеральной земле Тюрингия.

А премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

Читайте больше о важных выборах в восточных немецких землях, которые могут иметь последствия для Украины