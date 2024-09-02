Прем'єр Саксонії допустив можливість коаліції з партією "подруги Путіна" Вагенкнехт

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це буде нелегко, це займе час, але це можливо", – сказав він в ефірі Deutschlandfunk.

"Я хочу служити цій землі, я хочу дати цій землі стабільний уряд", – підкреслив Кречмер, який має хороші шанси залишитися прем'єр-міністром своєї землі. Однак шлях до цього буде нелегким і може означати місяці переговорів з потенційними партнерами по коаліції.

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Щодо можливої співпраці з BSW, він сказав: "Ми формуємо коаліцію не з пані Вагенкнехт, а з людьми, які були обрані до парламенту землі Саксонія".

Як повідомлялося, ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" хоче підняти питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії.

Хоча такі питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату (верхня палата німецького парламенту), заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі.

Такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, є важливими для її партії, каже Мохамед Алі.

В обох землях новостворена BSW досягла двозначних результатів на виборах.

У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".

За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "Альтернатива для Німеччини" – друга з 30,6%.

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