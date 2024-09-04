Министр обороны Эстонии: Украина ставит на добровольное возвращение мужчин из-за границы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что между Таллинном и Киевом есть разговоры о возвращении военнообязанных украинцев из-за границы, но отметил, что Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Певкура спросили, видит ли он варианты, как Эстония может помочь Украине вернуть домой военнообязанных граждан.

Министр ответил, что Эстония сотрудничает с украинским правительством и "проверяет, что говорит об этом международное право и как мы можем действовать".

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"Подчеркиваю, что мы сотрудничаем с украинским правительством настолько, насколько это возможно. И сейчас, насколько я понимаю, украинское правительство сосредоточилось на том, чтобы предложить этим людям возможность вернуться добровольно. Мы понимаем, что это очень сложная задача, но давайте посмотрим, как будут развиваться события и как украинское правительство будет решать вопрос мобилизации", – отметил Певкур.

Также он высказал мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

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