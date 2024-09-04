Литва викликала російського дипломата через терористичні атаки РФ на Україну

Міністерство закордонних справ Литви в середу, 4 вересня, викликало представника посольства Росії, якому висловило протест через останні російські терористичні атаки на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило литовське МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Литви зазначило, що викликало представника посольства Росії "у відповідь на посилення обстрілів Росією українських цивільних об'єктів, зокрема на атаку в Полтаві, внаслідок якої загинули десятки людей".

"МЗС Литви зазначило, що ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні.

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Там також нагадали російським дипломатам, що відповідальність за ці воєнні злочини лежить не лише на їхніх безпосередніх виконавцях, але й на тих, хто відповідає за планування та здійснення російської військової агресії проти України.

"Литва разом з міжнародним співтовариством вкотре закликає Росію негайно припинити свою злочинну брутальну агресію і підтверджує, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України", – запевнило литовське МЗС.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.

А зранку 4 вересня Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.