ЄС про удар РФ по Полтаві: Україна повинна мати можливість ефективно відбивати такі атаки

Європейський Союз заявив про намір нарощувати військову допомогу Україні і висловив співчуття у зв’язку із російським ударом по Полтаві, де, за останніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинуло 53 людини, а 298 зазнали поранень.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, передає "Європейська правда".

Речник ЄС наголосив, що блок залишається відданим нарощуванню військових поставок для України, включно із системами протиповітряного захисту та боєприпасів.

Коментуючи удар по Полтаві, у ЄС акцентували – це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить намір Росії продовжувати свою жорстоку війну проти України.

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Речник ЄС зазначив, що протягом минулих двох з половиною років Росія тероризувала населення України під час своєї злочинної агресивної війни, здійснювала невибіркові ракетні та дронові атаки по всій території України, уражаючи переважно цивільні цілі.

"Ми поділяємо скорботу родин жертв та підтримуємо народ України", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, після атаки на Полтаву, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні".

Вже 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.