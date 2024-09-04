Литва вызвала российского дипломата из-за террористических атак РФ на Украину

Министерство иностранных дел Литвы в среду, 4 сентября, вызвало представителя посольства России, которому выразило протест из-за последних российских террористических атак на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил литовский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Литвы отметило, что вызвало представителя посольства России "в ответ на усиление обстрелов Россией украинских гражданских объектов, в частности на атаку в Полтаве, в результате которой погибли десятки людей".

"МИД Литвы отметил, что ракеты и бомбы, которые попадают в учебные заведения, больницы и жилые районы, демонстрируют отчаянность России и полное пренебрежение к человеческой жизни и международному гуманитарному праву", – говорится в сообщении.

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Там также напомнили российским дипломатам, что ответственность за эти военные преступления лежит не только на их непосредственных исполнителях, но и на тех, кто отвечает за планирование и осуществление российской военной агрессии против Украины.

"Литва вместе с международным сообществом в очередной раз призывает Россию немедленно прекратить свою преступную грубую агрессию и подтверждает, что сделает все возможное для дальнейшего усиления поддержки Украины", – заверил литовский МИД.

Напомним, днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.

А утром 4 сентября Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.