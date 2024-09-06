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Сибіга провів першу розмову з латвійською колегою

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 17:54 — Марія Ємець

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з латвійською колегою Байбою Браже.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга розповів, що подякував Байбі Браже за її особисті зусилля для підтримки України і всю допомогу, яку надає Латвія.

"Ми обговорили триваючу оборонну співпрацю та шлях України до ЄС і НАТО. Ми продовжимо разом працювати над тим, щоб відновити справедливий і сталий мир для України та посилити Європу в цілому", – написав він. 

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а також вже спілкувався з міністрами закордонних справ Естонії та Фінляндії

Нагадаємо, у травні Браже пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України.

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії".

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Латвія Сибіга
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