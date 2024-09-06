Сибіга провів першу розмову з латвійською колегою

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з латвійською колегою Байбою Браже.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга розповів, що подякував Байбі Браже за її особисті зусилля для підтримки України і всю допомогу, яку надає Латвія.

I spoke with @Braze_Baiba to thank for her personal commitment and Latvia’s support. We discussed continued defense cooperation and Ukraine’s path to the EU and NATO. We will continue working together to restore just and lasting peace for Ukraine and strengthen Europe as a whole. Реклама: September 6, 2024

"Ми обговорили триваючу оборонну співпрацю та шлях України до ЄС і НАТО. Ми продовжимо разом працювати над тим, щоб відновити справедливий і сталий мир для України та посилити Європу в цілому", – написав він.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а також вже спілкувався з міністрами закордонних справ Естонії та Фінляндії.

Нагадаємо, у травні Браже пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України.

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