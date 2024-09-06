Очільники МЗС Фінляндії та Естонії разом провели першу розмову з Сибігою

Міністри закордонних справ Фінляндії та Естонії разом провели першу розмову з новопризначеним очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Валтонен зазначила, що разом з естонським колегою Маргусом Тсахкною вони зателефонували Сибізі.

Together with my colleague Margus @Tsahkna from Estonia, we called our newly appointed Ukrainian colleague FM @andrii_sybiha. Russia‘s intensified attacks against cities and civilian infrastructure are of significant concern. Our support for Ukraine is unwavering. 🇫🇮🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/OzO3vmRg2W Реклама: September 6, 2024

"Посилення Росією ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі викликає стурбованість. Наша підтримка залишається непохитною", – написала міністерка.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу розмову на новій посаді він провів з очільником польського МЗС Радославом Сікорським.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що запросить Сибігу на наступне засідання Ради міністрів ЄС.