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Очільники МЗС Фінляндії та Естонії разом провели першу розмову з Сибігою

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 16:49 — Марія Ємець

Міністри закордонних справ Фінляндії та Естонії разом провели першу розмову з новопризначеним очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Валтонен зазначила, що разом з естонським колегою Маргусом Тсахкною вони зателефонували Сибізі.

"Посилення Росією ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі викликає стурбованість. Наша підтримка залишається непохитною", – написала міністерка.  

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу розмову на новій посаді він провів з очільником польського МЗС Радославом Сікорським.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що запросить Сибігу на наступне засідання Ради міністрів ЄС.

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Фінляндія Естонія Сибіга
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