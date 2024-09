Сибига провел первый разговор с латвийской коллегой

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с латвийской коллегой Байбой Браже.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Сибига рассказал, что поблагодарил Байбу Браже за ее личные усилия для поддержки Украины и всю помощь, которую оказывает Латвия.

I spoke with @Braze_Baiba to thank for her personal commitment and Latvia’s support. We discussed continued defense cooperation and Ukraine’s path to the EU and NATO. We will continue working together to restore just and lasting peace for Ukraine and strengthen Europe as a whole.

Реклама: