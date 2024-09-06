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Сибига провел первый разговор с латвийской коллегой

Новости — Пятница, 6 сентября 2024, 17:54 — Мария Емец

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с латвийской коллегой Байбой Браже.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Сибига рассказал, что поблагодарил Байбу Браже за ее личные усилия для поддержки Украины и всю помощь, которую оказывает Латвия.

"Мы обсудили продолжающееся оборонное сотрудничество и путь Украины в ЕС и НАТО. Мы продолжим вместе работать над тем, чтобы восстановить справедливый и устойчивый мир для Украины и усилить Европу в целом", – написал он.

Первый после назначения разговор Сибига провел с польским коллегой Радославом Сикорским, а также уже общался с министрами иностранных дел Эстонии и Финляндии.

Напомним, в мае Браже пробежала свой первый полумарафон для сбора средств на дроны для Украины.

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" с Байбой Браже: "Есть страны, которые предоставили ВСУ западное оружие без запрета бить по России".

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Латвия Сибига
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