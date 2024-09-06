Україна протестує проти показу в Торонто фільму про "хороших російських окупантів"

Київ виступив проти показу на Міжнародному кінофестивалі в Торонто фільму "Росіяни на війні", що відбілює російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За словами Ніколенка, фільм колишньої документалістки Russia Today Анастасії Трофімової "навмисно спотворює реалії війни Росії проти України".

"Зображуючи російських солдатів лише як "пішаків", а вторгнення Росії в Україну – як "мерзенну гру", вона надає довіри російським пропагандистським наративам, які применшують серйозність і страждання, спричинені російськими військовими діями", – наголошує дипломат.

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Він зазначив, що керівництво кінофестивалю "після тижнів інтенсивної комунікації" не продемонструвало готовності "вирішити наші занепокоєння у задовільний спосіб".

"Ми вважаємо, що показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової є неприйнятним. Безвідповідально дозволяти використовувати Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один з найавторитетніших світових кіномайданчиків, для поширення російської пропаганди", – наголосив Ніколенко, закликавши скасувати показ фільму.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі.

Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.