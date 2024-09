Глава МЗС Литви обурився появі фільму російської режисерки про окупантів на фестивалі у Венеції

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обурився тим, що організатори міжнародного кінофестивалю у Венеції включили у програму фільм російської пропагандистки про російських військових в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X (Twitter).

Ландсбергіс заявив, що не розуміє, як такий фільм могли свідомо включити у програму фестивалю.

I find it hard to believe that a film festival would prioritise and glorify the emotional trauma of participants in a genocidal occupation, and yet here we are, in this shameful timeline.

