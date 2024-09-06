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Глава МЗС Литви обурився появі фільму російської режисерки про окупантів на фестивалі у Венеції

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 16:07 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обурився тим, що організатори міжнародного кінофестивалю у Венеції включили у програму фільм російської пропагандистки про російських військових в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму X (Twitter).

Ландсбергіс заявив, що не розуміє, як такий фільм могли свідомо включити у програму фестивалю.

"Мені важко уявити, що кінофестиваль виніс би на перше місце емоційну травму співучасників геноцидальної окупації. Але ось ми тут, у цій ганебній хронології",-  написав він. 

Як повідомляло УП-Життя, 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі показали документальну стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Вона провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, щоб своїм фільмом "кинути виклик стереотипам".

Режисерка заявила, що для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Раніше Ландсбергіс порадив прихильникам "миру" подивитися фільм "20 днів в Маріуполі", який виграв "Оскар".


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Литва Росія Війна з РФ
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