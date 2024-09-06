Украина протестует против показа в Торонто фильма о "хороших российских оккупантах"

Киев выступил против показа на Международном кинофестивале в Торонто фильма "Русские на войне", который отбеливает российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По словам Николенко, фильм бывшей документалистки Russia Today Анастасии Трофимовой "намеренно искажает реалии войны России против Украины".

"Изображая российских солдат только как "пешек", а вторжение России в Украину – как "мерзкую игру", она оказывает доверие российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают серьезность и страдания, вызванные российскими военными действиями", – отмечает дипломат.

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Он отметил, что руководство кинофестиваля "после недель интенсивной коммуникации" не продемонстрировало готовности "отреагировать на наши беспокойства удовлетворительным образом".

"Мы считаем, что показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой является неприемлемым. Безответственно позволять использовать Международный кинофестиваль в Торонто, одну из самых авторитетных мировых киноплощадок, для распространения российской пропаганды", – подчеркнул Николенко, призвав отменить показ фильма.

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале.

Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.