Укр Рус Eng

Боррель розповів про першу розмову з Сибігою 

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:52 — Марія Ємець

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів про першу телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель розповів у своєму X (Twitter).

Головний дипломат ЄС повідомив, що привітав Сибігу з призначенням та очікує "спільної роботи задля подальшого зміцнення нашої політичної і військової підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, а також для просування України на шляху до ЄС".

Раніше Боррель заявив, що запросить нового очільника МЗС Сибігу на наступне засідання Ради міністрів ЄС.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а протягом п’ятниці поспілкувався вже з низкою європейських колег

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Сибіга
Реклама: