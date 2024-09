Боррель розповів про першу розмову з Сибігою 

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів про першу телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель розповів у своєму X (Twitter).

Головний дипломат ЄС повідомив, що привітав Сибігу з призначенням та очікує "спільної роботи задля подальшого зміцнення нашої політичної і військової підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, а також для просування України на шляху до ЄС".

