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Боррель рассказал о первом разговоре с Сибигой

Новости — Пятница, 6 сентября 2024, 20:52 — Мария Емец

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал о первом телефонном разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель рассказал в своем X (Twitter).

Главный дипломат ЕС сообщил, что поздравил Сибигу с назначением и ожидает "совместной работы для дальнейшего укрепления нашей политической и военной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также для продвижения Украины на пути в ЕС".

Ранее Боррель заявил, что пригласит нового главу МИД Сибигу на следующее заседание Совета министров ЕС.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Первый после назначения разговор Сибига провел с польским коллегой Радославом Сикорским, а в течение пятницы пообщался уже с рядом европейских коллег.

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