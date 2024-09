Боррель рассказал о первом разговоре с Сибигой

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал о первом телефонном разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель рассказал в своем X (Twitter).

Главный дипломат ЕС сообщил, что поздравил Сибигу с назначением и ожидает "совместной работы для дальнейшего укрепления нашей политической и военной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также для продвижения Украины на пути в ЕС".

I congratulated @andrii_sybiha during our first telephone conversation as the new FM of Ukraine.



I look forward to working together to further strengthen our political and military support for #Ukraine in its fight against Russia's aggression and to advance Ukraine's EU path.

