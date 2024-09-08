"Перезавантаження" відносин: Прем’єр Британії вперше за п’ять років відвідав Ірландію

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер у суботу, 7 вересня, здійснив перший за п'ять років візит британського лідера до Ірландії, пообіцявши "перезавантажити" відносини між сусідніми країнами, яким завдав удару Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Euractiv.

Ірландський прем’єр Саймон Гарріс привітав Стармера в Дубліні, після чого обоє потиснули один одному руки і вирушили на переговори.

За словами Гарріса, зустріч обох прем’єрів покликала "конкретизувати, який насправді маж вигляд перезавантаження" відносин, яке має "бути засноване на таких речах, як мир, процвітання, взаємна повага і дружба".

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Голова уряду Британії підкреслив, що таке перезавантаження "дуже важливе для мене і мого уряду" і може бути значущим та глибоким.

Після переговорів Даунінг-стрит заявив, що Британія та Ірландія прагнуть розвивати відносини, зокрема у сфері торгівлі та інвестицій, "щоб сприяти зростанню та досягненню цілей від імені британського та ірландського народів".

"У цьому ключі вони домовилися провести перший британсько-ірландський саміт у березні наступного року, який сприятиме розвитку співпраці у ключових сферах, що становлять взаємний інтерес, таких як безпека, клімат, торгівля і культура", – додали там.

Сторони також відзначили необхідність підтримання Страстноп’ятничної угоди 1997 року, яка поклала край насильству в Північній Ірландії.

Так званий жорсткий Brexit за колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона завдав удару по відносинах між Ірландією та Великою Британією передусім через питання Північної Ірландії – частини Сполученого Королівства, розташованій на острові Ірландія – та загрозу вільному руху людей і товарів через "ірландський" кордон.

Компромісну угоду із ЄС, яка врегульовувала це питання, вдалось досягти лише у 2023 році за прем’єрства Ріші Сунака, але вона досі не втілена повністю.

Прийшовши до влади, новий лейбористський прем’єр Кір Стармер зробив кілька кроків назустріч Ірландії, аби засвідчити намір перезавантажити відносини. Серед них була зустріч із ірландським прем’єром за кухлем пива.