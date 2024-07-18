Британський та ірландський прем'єри за кухлем пива пообіцяли покращити відносини

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його ірландський колега Саймон Гарріс за келихом ірландського пива "Гіннес" заявили про намагання покращити відносини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Гарріс є першим іноземним лідером, якого Стармер прийняв у резиденції очільника британського уряду в Чекерс.

"Зараз відбувається важливе англо-ірландське перезавантаження (відносин)", – написав Гарріс в Instagram під світлиною, де вони тримають кухлі з пивом.

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За кілька годин до зустрічі Стармер підтвердив, що його уряд скасує схему амністії колишніх солдатів та бойовиків, причетних до десятиліть насильства в Північній Ірландії, яка була вкрай непопулярною в Дубліні.

"Я дуже радий, що маю таку ранню можливість для того, що я вважаю перезавантаженням, зміцненням та поглибленням наших відносин", – сказав британський прем'єр на початку переговорів.

Лідери домовилися проводити щорічні саміти для "пожвавлення співпраці", і Стармер відвідає Ірландію 7 вересня.

Відносини між Лондоном і Дубліном стали нестабільними після того, як у 2016 році Велика Британія проголосувала за вихід з Євросоюзу, що спровокувало гостру суперечку щодо правил торгівлі, які будуть застосовуватися до Північної Ірландії, що входить до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, Стармер пообіцяв, що Лондон буде "другом і партнером" для європейських союзників та буде готовий працювати з ними за столом переговорів.

Перед тим він заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.