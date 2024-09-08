У центральній Чехії чоловік розбився, стрибнувши з планера

Біля аеропорту міста Слани в центральній Чехії в неділю, 8 вересня, знайшли мертвого чоловіка, який здійснив невдалий стрибок із планера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Речниця поліції району Кладно Барбора Шнівайс розповіла, що про інцидент стало відомо близько 11:30. Він стався під час тренувального польоту на планері з інструктором та учнем.

"Планер має підняти літак на певну висоту і потім він від'єднується, в момент, коли літак від них від'єднався, за попередніми висновками, в учня, очевидно, стався напад паніки, він відкрив свій планер і вистрибнув, його парашут не розкрився", – сказала речниця.

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За її словами, чоловік стрибнув з висоти близько 300 метрів, його пізніше знайшли мертвим повітряна служба і наземні патрулі поліції.

Обставини інциденту з'ясовуватимуть детективи поліції Кладно, додала Шнівайс.

Раніше цього року повідомлялось, як у польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинку в приватному секторі.