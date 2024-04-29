У Польщі планер мало не впав на будинок

У польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинка у приватному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався вдень 29 квітня у приватному секторі, де розташовані садові товариства. Планер застряг у деревах на висоті близько 2 метрів, зовсім поруч із будинком дачного типу.

Реклама:

60-річний пілот планера не постраждав, перевірка підтвердила, що він був тверезим.

За попередніми висновками поліції, планер заходив на посадку на злітну смугу, що розташована зовсім поруч на протилежному боці вулиці.

На місце превентивно прибули п’ять бригад пожежно-рятувальної служби.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Польщі розбився легкомоторний літак, коли заходив на посадку, його пасажири вижили.