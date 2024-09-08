В центральной Чехии мужчина разбился, прыгнув с планера

Возле аэропорта города Сланы в центральной Чехии в воскресенье, 8 сентября, нашли мертвого мужчину, который совершил неудачный прыжок с планера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Пресс-секретарь полиции района Кладно Барбора Шнивайс рассказала, что об инциденте стало известно около 11:30. Он произошел во время тренировочного полета на планере с инструктором и учеником.

"Планер должен поднять самолет на определенную высоту и затем он отсоединяется, в момент, когда самолет от них отсоединился, по предварительным выводам, у ученика, очевидно, произошел приступ паники, он открыл свой планер и выпрыгнул, его парашют не раскрылся", – сказала пресс-секретарь.

Реклама:

По ее словам, мужчина прыгнул с высоты около 300 метров, его позже нашли мертвым воздушная служба и наземные патрули полиции.

Обстоятельства инцидента будут выяснять детективы полиции Кладно, добавила Шнивайс.

Ранее в этом году сообщалось, как в польском Плоцке планер, выполнявший полет в районе города, застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.