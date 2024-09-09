МВД Литвы: Страна подготовит общенациональный план эвакуации из-за войны России

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что до начала октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.

Ее слова цитирует издание LRT, передает "Европейская правда".

Билотайте считает, что сейчас страна должна иметь план эвакуации населения национального масштаба, а также быть готовой его реализовать.

"У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", – сказала она

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Глава МВД Литвы подчеркнула, что из-за кибератак безопасность населения стала приоритетным вопросом. Она акцентировала, что сейчас гражданская защита актуальна как никогда.

"Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом", – пояснила чиновница.

Также по ее словам, недостаточно укреплять гражданскую защиту на национальном уровне, поэтому было решено работать вместе с другими странами Балтии, а также страны будут подавать заявки на финансирование со стороны Европейского Союза.

"Мы должны координировать наши усилия на региональном и европейском уровне. Это дорого, но важно объединить наши возможности и получить поддержку от ЕС. Мы призываем провести оценку рисков, чтобы лучше понять угрозы и усилить меры защиты населения", – заявила министр.

Как известно, в июне правительство Германии разработало новый план в случае войны на фоне угрозы со стороны России.

Сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО, чье бездействие, по его словам, привело к беспрепятственному падению российских средств атаки на территории стран Альянса.