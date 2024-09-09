У Швейцарії політикиня подала у відставку після стрільби по зображенню Ісуса

Швейцарська політикиня Санія Аметі подала у відставку з посади голови Ліберальної партії зелених у Цюріху після скандалу, пов'язаного з її фотографіями, на яких вона стріляє на християнський образ.

Про це написало видання Swissinfo, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, Аметі опублікувала фотографії, на яких вона зображена зі спортивним пістолетом під час тренування зі стрільби, а також зображення Марії та Ісуса, поцятковане пострілами.

Після цього, на тлі критики, вона подала у відставку з посади голови Ліберальних зелених у Цюріху.

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Журналісти зазначили, що партія також розглядає можливість її виключення з партії.

"На думку керівництва партії, подальше членство Санії Аметі в "Зелених лібералах" зашкодить репутації. Щоб запобігти подальшій шкоді, партія просить негайно розпочати процедуру виключення", – заявили в партії.

У свою чергу, Аметі вибачилася та заявила, що не звернула уваги на релігійний зміст картини.

Нагадаємо, нещодавно політик ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у західнонімецькій землі Гессен Максиміліан Мюгер вийшов із політсили після скандального відео у TikTok, де він тримає в руках штурмову гвинтівку.