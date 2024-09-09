В Швейцарии политик подала в отставку после стрельбы по изображению Иисуса

Швейцарский политик Сания Амети подала в отставку с должности председателя Либеральной партии зеленых в Цюрихе после скандала, связанного с ее фотографиями, на которых она стреляет на христианский образ.

Об этом написало издание Swissinfo, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, Амети опубликовала фотографии, на которых она изображена со спортивным пистолетом во время тренировки по стрельбе, а также изображение Марии и Иисуса, испещренное выстрелами.

Фото: открытые источники

Фото: открытые источники

После этого, на фоне критики, она подала в отставку с должности председателя Либеральных зеленых в Цюрихе.

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Журналисты отметили, что партия также рассматривает возможность ее исключения из партии.

"По мнению руководства партии, дальнейшее членство Сании Амети в "Зеленых либералах" повредит репутации. Чтобы предотвратить дальнейший вред, партия просит немедленно начать процедуру исключения", – заявили в партии.

В свою очередь, Амети извинилась и заявила, что не обратила внимания на религиозный смысл картины.

Напомним, недавно политик ультраправой "Альтернативы для Германии" в западногерманской земле Гессен Максимилиан Мюгер вышел из политсилы после скандального видео в TikTok, где он держит в руках штурмовую винтовку.