У Нідерландах заочно засудили пакистанців за заклики вбити лідера ультраправих

Окружний суд Гааги в понеділок, 9 вересня, заочно засудив двох пакистанців до тюремного ув’язнення за заклики вбити лідера нідерландського ультраправого політика Герта Вілдерса.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

56-річного муллу Мухаммеда Ашрафа Джалалі з Пакистану засудили до 14 років ув'язнення за спробу підбурювання до вбивства, спробу підбурювання до вбивства з терористичними намірами і погрозливі висловлювання.

У суді заявили. Що Джалалі видав проти Вілдерса фетву – прямий наказ своїм послідовникам вбити лідера ультраправої Партії свободи.

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Іншого пакистанця, 29-річного Сааду Хусейну Різві, голову ультраправої пакистанської політичної партії "Техрік-е-Лаббаїк", суд також визнав винним за заклики вбити Вілдерса.

Обидва чоловіки були засуджені заочно, і їм не призначили адвоката, який би представляв їх під час судового процесу. Пакистан раніше проігнорував запити прокуратури Нідерландів про правову допомогу.

Погрози на адресу Вілдерса посилились зокрема після організованого ним конкурсу карикатур на пророка Мухаммеда у 2018 році. Тоді в Пакистані відбулися численні демонстрації проти ультраправого політика.

Герт Вілдерс, чия партія цього року вперше увійшла до складу уряду після впевненої перемоги на виборах, останні 20 років жив під посиленою охороною через погрози смертю з боку ісламістів.

Минулого року в Нідерландів також засудили колишнього пакистанського гравця в крикет до 12 років ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні людей до вбивства Вілдерса.