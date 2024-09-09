В Нидерландах заочно осудили пакистанцев за призывы убить лидера ультраправых

Окружной суд Гааги в понедельник, 9 сентября, заочно приговорил двух пакистанцев к тюремному заключению за призывы убить лидера нидерландского ультраправого политика Герта Вилдерса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

56-летнего муллу Мухаммеда Ашрафа Джалали из Пакистана приговорили к 14 годам заключения за попытку подстрекательства к убийству, попытку подстрекательства к убийству с террористическими намерениями и угрожающие высказывания.

В суде заявили. Что Джалали выдал против Вилдерса фетву – прямой приказ своим последователям убить лидера ультраправой Партии свободы.

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Другого пакистанца, 29-летнего Сааду Хусейну Ризви, председателя ультраправой пакистанской политической партии "Техрик-е-Лаббаик", суд также признал виновным за призывы убить Вилдерса.

Оба мужчины были осуждены заочно, и им не назначили адвоката, который бы представлял их во время судебного процесса. Пакистан ранее проигнорировал запросы прокуратуры Нидерландов о правовой помощи.

Угрозы в адрес Вилдерса усилились в частности после организованного им конкурса карикатур на пророка Мухаммеда в 2018 году. Тогда в Пакистане состоялись многочисленные демонстрации против ультраправого политика.

Герт Вилдерс, чья партия в этом году впервые вошла в состав правительства после уверенной победы на выборах, последние 20 лет жил под усиленной охраной из-за угроз смертью со стороны исламистов.

В прошлом году в Нидерландах также приговорили бывшего пакистанского игрока в крикет к 12 годам заключения по обвинению в подстрекательстве людей к убийству Вилдерса.