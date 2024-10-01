У Литві розпочинається кампанія проти вербування громадян іноземними спецслужбами

У Литві починається нова кампанія з боротьби з вербуванням литовських громадян іноземними спецслужбами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З метою протидії зростанню розвідувальної активності спецслужб недружніх держав її ініціює Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви.

"Для кампанії "Це може бути твоя історія" було створено три відеоісторії, засновані на реальних фактах з історій вербування. Це спрямовано на привернення уваги громадськості до того, що ці історії можуть стати історією будь-якого громадянина Литви, оскільки кожен із нас є потенційною мішенню для ворожих спецслужб", – ідеться в повідомленні.

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За даними ДДБ, останнім часом найактивнішу розвідку в Литві ведуть російські спецслужби.

Агресивність, масштаби діяльності та рівень загрози, що виходять від спецслужб цієї країни, – найвищі з часів відновлення незалежності Литви.

Однак подібні операції в країні організовують також білоруські та китайські спецслужби.

Останнім часом для цієї мети активно використовуються соціальні мережі, де шукають осіб, які згодні співпрацювати з ворожими службами через ідеологічні переконання або бажання легко і швидко заробити, зазначає литовська спецслужба.

Підкреслюється, що об'єктами зазвичай стають держслужбовці, співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці, бізнесмени, політики та журналісти.

Однак, попереджають у відомстві, спецслужбам потрібні й інші особи, які зможуть стежити за військовими, енергетичними або іншими стратегічно важливими об'єктами, поширювати пропагандистську інформацію в соціальних мережах, проводити диверсії, акти вандалізму або співпрацювати з іншими завербованими агентами.

Спецслужби Чехії раніше повідомляли, що Росія намагається поновити вплив своєї агентури в країні.

Крім того, за даними WSJ, західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії.