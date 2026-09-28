Понад дві третини швейцарців проголосували проти чіткого визначення нейтралітету

70% швейцарців на референдумі 27 вересня проголосували проти закріплення в конституції суворого визначення суверенітету, яке вимагало б від Швейцарії обмежити співпрацю з НАТО та скасувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на результати референдуму, опубліковані Федеральною радою Швейцарії.

70,15% громадян виступили проти ініціативи, тоді як 29,85% – підтримали її.

Хоча поразка була очікуваною, вона стане полегшенням для всієї Європи на тлі зростаючої напруги у збереженні єдності ЄС щодо санкцій проти Росії.

Виборцям було запропоновано вирішити питання про закріплення принципу "вічного та збройного нейтралітету" в конституції та заборону Швейцарії вступати до будь-яких військових союзів або запроваджувати санкції проти воюючих держав, окрім випадків, передбачених мандатом ООН.

Багатовіковий нейтралітет країни був офіційно визнаний після закінчення наполеонівських війн у 1815 році. Критики нинішньої урядової політики стверджують, що цей статус був підірваний рішенням Берна синхронізуватися з санкціями ЄС проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Ініціативу, висунуту правою Швейцарською народною партією, перед референдумом відхилили в уряді країни. Обидві палати парламенту також проголосували проти цієї ідеї.

У вересні уряд країни ухвалив "Стратегію політики безпеки 2026 року", яка включає вже втілені заходи щодо зміцнення оборони країни. Зокрема, там йдеться про необхідність посилити оборонні можливості, щоб Швейцарія могла протистояти збройному нападу, що також включає співпрацю з державами-партнерами.