У Франції переобрали понад половину Сенату, ультраправі Ле Пен посилили позиції

У неділю у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту; ультраправа партія "Національне об’єднання" вперше отримала можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Французькі ультраправі здобули значну перемогу на недільних виборах до Сенату, отримавши сукупно 15 місць у верхній палаті, що стало значним успіхом менш ніж за сім місяців до президентських виборів.

"Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яке вже мало трьох сенаторів, зареєструвало дев’ятьох новообраних членів, а її союзники в Союзі правих за республіку (UDR) – трьох, що дозволить цим законодавцям вперше в історії сформувати парламентську групу в Сенаті.

Наявність групи дає змогу політсилі мати більше офісів, додаткові фінансові ресурси для найму нових співробітників, ширше висвітлення в ЗМІ та можливість ініціювати розслідувальну комісію під час кожної сесії парламенту.

Неформальна лідерка ультраправої партії привітала це досягнення.

"Разом із нашими союзниками з UDR наші сенатори стануть важливим ланцюгом у президентській кампанії, щоб донести та відстоювати інтереси регіонів і через кілька місяців знову поставити їх у центр пріоритетів та державної політики", – написала Марін ле Пен в X.

Також за результатами виборів до Сенату вперше пройшла ультраліва "Нескорена Франція" з обранням Габріеля Амара, зятя лідера політсили Жан-Люка Меланшона.

"Добрий знак на 2027 рік", – відреагував Меланшон, який балотується у президенти Франції.

Загальний розподіл сил у Сенаті залишиться практично незмінним: "Республіканці" залишаються партією більшості зі 123 сенаторами, разом зі своїми союзниками-центристами, які мають 71 місце.

Варто зауважити, що вибори до Сенату Франції є непрямими: законодавців обирають не громадяни на загальнонаціональному голосуванні, а Колегія виборців, що складається з понад 93 000 осіб, переважно муніципальних радників.

Вибори до Сенату у Франції є останніми перед виборами президента навесні 2027 року.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

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