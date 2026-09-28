Британія визначила термін заборони соцмереж для дітей до 16 років

Міністерка культури Великої Британії Ліза Нанді розповіла, коли дітям до 16 років заборонять користуватися соціальними мережами.

Про це вона сказала у неділю, 27 вересня, під час виступу на заході в рамках конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Нанді оголосила, що суперечлива заборона на користування соціальними мережами для підлітків віком до 16 років набуде чинності з березня наступного року.

Раніше міністри лише зазначали, що заборона набуде чинності з "весни" наступного року.

Нанді зазначила, що Велика Британія стане "першою країною", яка запровадить "всеосяжну заборону на соціальні мережі" – що, за її словами, стане "дивовижною силою на благо".

За її словами, Велика Британія стане лідером та першопрохідцем у сфері онлайн-безпеки.

"Я твердо переконана, що ми назавжди змінимо права дітей", – додала вона.

У червні колишній британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

У липні писали, що уряд Великої Британії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16– та 17-річних.