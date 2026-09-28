Румунія підіймала свої F-16 через порушення повітряного простору

Увечері 27 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль, що рухалася з території України; у повітря було піднято винищувачі F-16 румунських ВПС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в оборонному відомстві Румунії.

Система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони зафіксувала повітряну ціль, що рухалася на території України, поблизу кордону з Румунією на північ від Кілії-Веке.

У відповідь два літаки F-16 ВПС Румунії, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, злетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення в прикордонному повіті Тулча, а о 20:35 було надіслано повідомлення RO-Alert.

Згідно з даними радіолокації, повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії в районі Чаталкіой і рухалася вздовж кордону. Її сигнал зник з екранів радіолокаторів приблизно через 10 хвилин поблизу населеного пункту Сомова.

Повітряну тривогу у повіті Тулча скасували о 22:05.

Вранці 28 вересня спеціалізована група Міністерства оборони Румунії вирушить на обстеження цієї території.

Нагадаємо, вночі 26 вересня невідома ціль порушила повітряний простір Румунії, у повітря було піднято винищувачі союзників.

Також писали, що увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.

Того ж дня на тлі російських атак на Україну невідомий безпілотник незаконно вторгся в повітряний простір Молдови. Зазначається, що об’єкт увійшов у національний повітряний простір о 11:16 ранку, наближаючись із боку селища Степанівки Одеської області та перетнув державний кордон у напрямку Новокотовська, що на території невизнаного Придністров’я. О 11:18 об’єкт покинув повітряний простір країни.