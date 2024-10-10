Рютте говорив з Зеленським і Стармером про дозвіл на удари вглиб РФ західною зброєю

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Британї Кіром Стармером обговорювали питання дозволу для Києва бити вглиб території РФ західною зброєю.

Про це Рютте розповів журналістам після зустрічей з Зеленським і Стармером, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що мав чудову розмову з президентом Зеленським та прем'єр-міністром Стармером, але у питанні далекобійних ударів західною зброєю по військових об'єктах в глибині території Росії позиція не змінилася.

"Звісно ми говорили про це: у Києві минулого тижня, говорили про це і сьогодні, але кінцеве рішення залежить від кожного конкретного союзника", – сказав генсек НАТО.

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"Це мають вирішувати союзники, як може використовуватися озброєння, яке вони постачають Україні. З точки зору права це можливо.

Оскільки з точки зору закону Україна має право використовувати зброю проти цілей в Росії, якщо вони становлять загрозу для неї. Але зрештою, все залежить від індивідуального рішення кожного союзника", – заявив Рютте.

Прем'єр Британії Кір Стармер раніше розповів, що весь ранок провів за обговоренням з президентом України Володимиром Зеленським його "плану перемоги".

Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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