Байден і Шольц поговорили після скасування візиту до Німеччини

Після скасування візиту до Німеччини президент США Джо Байден і канцлер Олаф Шольц підтвердили свою подальшу тісну співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Білого дому за результатами розмови Байдена і Шольца.

Це стосується, серед іншого, спільної "підтримки захисту України від російської агресії", йдеться в опублікованій у Вашингтоні заяві.

"Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн".

На засіданні мав головувати президент США Джо Байден, але через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.