Байден и Шольц поговорили после отмены визита в Германию

После отмены визита в Германию президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Белого дома по результатам разговора Байдена и Шольца.

Это касается, среди прочего, совместной "поддержки защиты Украины от российской агрессии", говорится в опубликованном в Вашингтоне заявлении.

"Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Реклама:

Как известно, 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.