Влада Вільнюса найняла приватного детектива за 15 тисяч євро

Вільнюський муніципалітет замовив послуги приватного детектива – як стверджується, для збору інформації про порушення громадського порядку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Адміністрація Вільнюського муніципалітету ще у вересні підписала договір на 15 тисяч євро з приватним детективом, який надаватиме послуги до 23 грудня 2024 року.

До послуг, згідно з договором, входять встановлення системи відеоспостереження та нагляд за нею, підготовка обладнання для передачі відео, для відеозапису і спостереження в реальний час, а також реагування на порушення.

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Речник Вільнюського муніципалітету Габріелюс Грубінскас пояснив договір необхідністю зібрати та передати поліції інформацію про порушення громадського порядку.

Грубінскас зазначив, що про результати говорити поки рано, але цей крок потрібен для стеження за територією Старого міста, де найбільше барів, кафе, ресторанів, де збирається найбільше мешканців і туристів.

"Обрано вулицю Бернардину, оскільки муніципалітет отримує повідомлення про різні порушення на цій вулиці, тож за допомогою приватного детектива ми хочемо встановити, хто і як часто вчиняє певні порушення", – додав речник Вільнюського муніципалітету.

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