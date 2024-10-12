Власти Вильнюса наняли частного детектива за 15 тысяч евро

Вильнюсский муниципалитет заказал услуги частного детектива – как утверждается, для сбора информации о нарушении общественного порядка.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Администрация Вильнюсского муниципалитета еще в сентябре подписала договор на 15 тысяч евро с частным детективом, который будет предоставлять услуги до 23 декабря 2024 года.

В услуги, согласно договору, входят установка системы видеонаблюдения и надзор за ней, подготовка оборудования для передачи видео, для видеозаписи и наблюдения в реальное время, а также реагирование на нарушения.

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Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас объяснил договор необходимостью собрать и передать полиции информацию о нарушениях общественного порядка.

Грубинскас отметил, что о результатах говорить пока рано, но этот шаг нужен для слежения за территорией Старого города, где больше всего баров, кафе, ресторанов, где собирается больше всего жителей и туристов.

"Выбрана улица Бернардину, поскольку муниципалитет получает сообщения о различных нарушениях на этой улице, поэтому с помощью частного детектива мы хотим установить, кто и как часто совершает определенные нарушения", – добавил представитель Вильнюсского муниципалитета.

Напомним, ранее в Литве легализовали производство самогона, но не на продажу.