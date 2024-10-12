Туск обіцяє звести "до нуля" нелегальну міграцію в Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд розробив стратегію протидії нелегальній міграції, яка покликана повністю ліквідувати це явище, навіть усупереч правилам ЄС.

Про це він сказав на з’їзді своєї партії "Громадянська платформа" у Варшаві в суботу, 12 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час виступу Туск розкритикував попередників із "Права і справедливості", через політику яких, за його словами, "Польщу де-факто затопила хвиля нелегальної міграції", а їхній уряд "був найбільш проміграційний з погляду нелегальної міграції, уряд в Європі".

"Ми зведемо нелегальну міграцію в Польщі до мінімуму, ми викорінимо ті практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави. І ми викорінимо ці практики до нуля", – пообіцяв польський прем’єр.

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Він також запевнив, посилаючись зокрема на Пакт про міграцію та притулок ЄС, що Польща "не поважатиме і не реалізовуватиме жодних європейських ідей, якщо є впевненість, що вони шкодять нашій безпеці".

У цьому контексті Туск анонсував презентацію урядової стратегії протидії нелегальній міграції "Повернути контроль, забезпечити безпеку", яку він планує презентувати 15 жовтня.

"Сьогодні найважливіше в Польщі, в Європі і в світі – це дати добру, чесну і гідну, але водночас жорстку відповідь на виклики і страхи, які виникають у зв'язку з масовою міграцією, великим міграційним тиском, а також політикою ворожих країн, які організовують цю нелегальну міграцію", – додав він.

В останні роки Польща постала перед зростанням нелегальної міграції з боку Білорусі, яка триває й досі.

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