У США засудили солдата, який хотів допомогти ІДІЛ влаштувати засідку на побратимів

У США до 14 років ув’язнення засудили 24-річного військовослужбовця Коула Бріджеса, який намагався допомогти терористичній організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) влаштувати смертельну засідку на американських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство юстиції США.

Згідно з матеріалами справи, Бріджес ще до вступу в американську армію у вересні 2019 року споживав пропаганду ІДІЛ в інтернеті та висловлював терористам свою підтримку в соціальних мережах.

Приблизно в жовтні 2020 року чоловік почав спілкуватися онлайн зі співробітником ФБР під прикриттям, який видавав себе за прихильника ІДІЛ, що нібито контактував із бойовиками на Близькому Сході.

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У розмовах Бріджес висловлював своє розчарування американськими військовими і бажання допомагати ІДІЛ, зокрема давав поради щодо бойової підготовки та пропонував цілі для теракту в Нью-Йорку та на Близькому Сході.

"Бріджес розробив схеми конкретних військових маневрів, покликаних допомогти бойовикам ІДІЛ максимізувати летальність майбутніх атак на американські війська", – йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Чоловіку оголосили звинувачення у січні 2021 року, через понад два роки він визнав провину.

Йому присудили 14 років ув'язнення із іспитовим строком у 10 років за "спробу надати матеріальну підтримку підсанкційній іноземній терористичній організації і замах на вбивство військовослужбовців Збройних сил США".

Минулого місяця військові США спільно з іракськими колегами провели рейд у Західному Іраку, в ході якої були ліквідовані зокрема четверо лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".