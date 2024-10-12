В США осудили солдата, который хотел помочь ИГИЛ устроить засаду на побратимов

В США к 14 годам заключения приговорили 24-летнего военнослужащего Коула Бриджеса, который пытался помочь террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) устроить смертельную засаду на американских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство юстиции США.

Согласно материалам дела, Бриджес еще до вступления в американскую армию в сентябре 2019 года потреблял пропаганду ИГИЛ в интернете и выражал террористам свою поддержку в социальных сетях.

Примерно в октябре 2020 года мужчина начал общаться онлайн с сотрудником ФБР под прикрытием, который выдавал себя за сторонника ИГИЛ, якобы контактировавшего с боевиками на Ближнем Востоке.

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В разговорах Бриджес выражал свое разочарование американскими военными и желание помогать ИГИЛ, в частности давал советы по боевой подготовке и предлагал цели для теракта в Нью-Йорке и на Ближнем Востоке.

"Бриджес разработал схемы конкретных военных маневров, призванных помочь боевикам ИГИЛ максимизировать летальность будущих атак на американские войска", – говорится в сообщении Минюста.

Мужчине предъявили обвинение в январе 2021 года, спустя более двух лет он признал вину.

Ему присудили 14 лет заключения с испытательным сроком в 10 лет за "попытку оказать материальную поддержку подсанкционной иностранной террористической организации и покушение на убийство военнослужащих Вооруженных сил США".

В прошлом месяце военные США совместно с иракскими коллегами провели рейд в Западном Ираке, в ходе которого были ликвидированы в частности четверо лидеров террористической группировки "Исламское государство".